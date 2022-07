En Suède, la DB vend Arriva aux chemins de fer finlandais

Le recentrage de la Deutsche Bahn sur ses activités ferroviaires en Allemagne se concrétise avec la vente d’Arriva Sverige AB, filiale suédoise de sa filiale Arriva International Ltd, à VR Group, les chemins de fer de Finlande. Signé le 24 mars dernier, le contrat de vente est entré en vigueur le 1er juillet et marque le départ de la DB du marché suédois des transports publics urbains et régionaux. Arriva Sverige AB s’appelle désormais VR, comma sa maison-mère, et ses 3 200 salariés ont changé d’employeur. Pour VR Group, qui comptait jusqu’alors 6 200 salariés, essentiellement en Finlande, cette étape s’inscrit dans une stratégie de développement dans les pays nordiques.

