La gare de Châtillon-sur-Seine mise aux enchères

L’ancienne gare de Châtillon-sur-Seine est mise aux enchères par SNCF Immobilier sur le site agorastore.fr . La mise à prix a été fixée à 36001 euros. La vente, qui concerne deux parcelles de 814 m² et 296 m², commence ce 15 novembre et devait se terminer le 17 novembre à 16 heures.

Le bâtiment voyageurs, sur la plus grande parcelle, représente 375 m² et comprend, au rez-de-chaussée, le hall voyageurs et des bureaux, et, à l’étage, des logements. À quelques mètres, une maison d’habitation indépendante, comprenant un rez-de-chaussée et un étage pour un total de 116 m² est installée sur la deuxième parcelle.

Si la gare voit encore passer des trains de céréales venant de Poinçon et Ravières au sud-ouest et de Brion-sur-Ource, au nord-est, elle est fermée au trafic voyageurs depuis 1980. L’intérieur des bâtiments s’est dégradé, et demandera une totale réfection.

Les acheteurs devront aussi se conformer à quelques règles : pas de transformation en « dancing ou boîtes de nuit », dit le site, ni de locaux de vente d’alimentation « de plus à 300 m2 », ou locaux commerciaux au-delà de 200 m2 ou de nouvelles constructions agricoles. Il faudra aussi composer avec les bus voyageurs de Mobigo, dont l’arrêt est situé dans la cour de l’ancienne gare.

Y. G.