Une nouvelle ligne de métro pour relier l’aéroport de Linate à Milan

Pour son achèvement, prévu dans deux ans, la M4 traversera la ville sur 15 km, via 21 stations, avec un temps de parcours de 30 minutes.

C’est la cinquième ligne du métro de Milan, mais elle est numérotée M4 et déjà surnommée « la Blu » du fait de sa couleur bleue sur le plan. Et c’est la deuxième ligne de la métropole lombarde à conduite automatique.

Longue de 5,7 km et desservant six stations, sa première section a été inaugurée le 26 novembre. Désormais, la gare de Dateo, située dans l’est de Milansur et desservie par la ligne passante, est à neuf minutes du « vieil » aéroport de Linate.

...