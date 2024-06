La première phase de modernisation de la gare du Nord achevée avant les JO

Les délais ont été tenus : après deux années de travaux, la gare du Nord est prête à accueillir les voyageurs qui viendront voir les JO. La gare est modernisée, plus fluide et « belle« , ont insisté ses promoteurs (Gares & Connexions, SNCF, Ile-de-France Mobilités…) le 25 juin, jour de l’inauguration, en espérant que cette transformation redonnera tout son lustre à ce bâtiment réalisé en 1866, devenu la plus grande gare d’Europe.

Le chantier a été lancé rapidement après l’abandon d’un premier projet porté avec la filiale d’Auchan, Ceetrus, mais très critiqué car donnant trop d’importance aux commerces. SNCF Gares & Connexions avait alors changé de braquet avec un plan moins ambitieux, baptisé Horizon 2024, défini en concertation avec la Ville de Paris, Ile-de-France Mobilités et les opérateurs SNCF et RATP, pour s’adapter à la hausse prévisible du trafic : 700 000 voyageurs passent actuellement chaque jour dans la gare, plus de 900 000 sont attendus à l’horizon 2030.

...