La RATP va exploiter un train électrique au Caire

Six mois après avoir remporté un très important contrat au Caire (l’exploitation de la ligne 3 pendant 15 ans pour plus d’1,1 milliard d’euros), RATP Dev renforce son implantation en Egypte. Sa filiale RATP Dev Mobility Cairo a signé, le 3 mars avec la NAT (l’Autorité Nationale des Tunnels émanant du Ministère des transports égyptien), un nouveau contrat de 15 ans, renouvelable pour une période de cinq ans, pour exploiter (et maintenir) le train électrique (LRT selon l’appellation égyptienne).

Ce train desservira 11 stations réparties sur près de 65 kilomètres, permettant de relier, entre la station d’Adly Mansour et la Nouvelle Capitale Administrative, le centre de la capitale égyptienne aux villes nouvelles situées à l’est. “La ligne de LRT sera connectée à la Ligne3 du métro du Caire au niveau de la station d’AdlyMansour“, note la RATP dans un communiqué. La mise en service est prévu courant du 4ème trimestre 2021.