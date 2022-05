La région Sud engage la procédure pour ouvrir à la concurrence tous ses TER

Selon nos informations, la Région Sud-Provence Alpes Côte d’Azur engage la deuxième étape de l’ouverture à la concurrence de ses TER. Après avoir choisi deux opérateurs pour deux lots (SNCF Sud Azur pour l’étoile du Sud et Transdev pour l’axe Marseille-Nice, soit 30 % de l’offre ferroviaire actuelle) la région a lancé, en février, un appel à manifestation d’intérêt dans le but d’ouvrir à la concurrence tous ses TER. Les opérateurs intéressés ont jusqu’au 30 mai pour répondre et indiquer quelles lignes de TER les intéresseraient.

