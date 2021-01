La SNCF a perdu 42 % de trafic

Interrogé ce matin dans le cadre d’une rencontre avec l’AJTM (Association des journalistes des transports et des mobilités), Christophe Fanichet a indiqué que la SNCF avait perdu 42 % de trafic du fait de la crise sanitaire. Une chute colossale qui met à mal le modèle économique de l’entreprise. Celui-ci repose en effet principalement sur les recettes apportées par le TGV et plus particulièrement par les contributions des voyages d’affaires. Or, “les déplacements professionnels sur longues distances ont fortement chuté, alors qu’ils représentent 40 % de notre CA”, a indiqué le PDG de SNCF Voyageurs.”Cette clientèle va être difficile à reconquérir car le télétravail s’est développé et le numérique a complètement changé nos façons de travailler”‘, a-t-il ajouté.

