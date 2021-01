Protocole d’accord entre l’Egypte et Siemens pour la grande vitesse

L’Autorité nationale égyptienne des Tunnels, qui relève de la compétence du ministère des Transports, et Siemens Mobility ont signé un protocole d’accord pour la conception, l’installation et la mise en service du premier projet clé en main de transport ferroviaire à grande vitesse du pays, en collaboration avec la société locale Orascom Construction S.A.E. et The Arab Contractors (Osman Ahmed Osman & Co.). Outre des trains à grande vitesse et régionaux, des locomotives, des infrastructures ferroviaires et l’intégration du système, Siemens Mobility devra également fournir des services de maintenance pendant 15 ans. L’accord porte sur la construction d’un réseau comptant 1 000 km de lignes, la première devant relier El Alamein, sur la côte méditerranéenne, et Ain Soukhna, sur la mer Rouge, via la nouvelle capitale administrative. Cette ligne de 460 km, qui devra également être ouverte au trafic fret, a une valeur contractuelle d’environ trois milliards de dollars américains.

Le protocole d’accord a été signé au Caire par Essam Waly, président de l’Autorité nationale égyptienne des Tunnels, et Michael Peter, PDG de Siemens Mobility, en présence du Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly, du ministre des Transports Kamel Al Wazir, de Joe Kaeser, PDG de Siemens AG et de Roland Busch, directeur général adjoint de Siemens AG.

