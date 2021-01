Quelles solutions pour sauver Eurostar de la catastrophe?

Quand s’arrêtera la chute? Pour Eurostar, qui a vu fondre son trafic de plus de 85 %, la situation est catastrophique. En cause, les effets du Brexit et les restrictions liées à la crise sanitaire, mises en place au fil du temps par l’Angleterre et maintenant par la France (à partir du 18 janvier, les voyageurs vont devoir présenter un test PCR négatif et une attestation sur l’honneur d’un isolement de 7 jours en arrivant d’un pays hors de l’Union européenne). Conséquence, la compagnie transmanche ne propose plus qu’un seul aller-retour chaque jour entre Paris et Londres, contre une quinzaine avant la crise (et une dizaine vers la Belgique, voire les Pays-Bas). Selon le journal britannique The Guardian à la fin de l’année dernière, les trains roulaient même quasiment à vide, avec une occupation de moins de 1 % de ce qu’elle était avant la pandémie, privant la compagnie de revenus.

