La SNCF lance une campagne publicitaire de reconquête

Juste avant de fêter les 40 ans du TGV, la SNCF lance, à partir du 29 août, une grande campagne publicitaire afin de redorer son image, souvent malmenée, et reconquérir ses clients. Cette publicité baptisée “Hexagonal” marque aussi le lancement de la nouvelle signature du groupe “Pour nous tous”.

Elle cherche à “témoigner de ce lien unique qui unit les Français à la SNCF“, explique l’entreprise qui a choisi l’artiste Gaël Faye pour commenter en voix off, à travers le slam, des scènes bien ancrées dans l’imaginaire collectif : quotidien des voyages, regards perdus sur les paysages qui défilent, contrôleurs, supporters revenant de matchs, mais aussi transport amoureux et événements exceptionnels, avec des défilés de mode ou des TGV médicaux. Un condensé d’histoires, rythmé, d’une durée d’1,30 minute, qui raconte la SNCF et sa relation avec les Français.