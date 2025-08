La SNCF tire un bilan positif du train Ouigo classique entre Paris et Bruxelles

SNCF Voyageurs dresse un bilan positif du Ouigo Train Classique entre Paris et Bruxelles six mois après son lancement le 19 décembre dernier, en partenariat avec la SNCB. 500 000 voyageurs ont déjà emprunté ce train qui relie les deux capitales en trois heures, en marquant des arrêts à Creil, Aulnoye-Aymeries et Mons et en proposant trois allers-retours chaque jour. « La gare de Saint-Quentin est également desservie sur la base d’un aller-retour par jour depuis le 14 avril dernier », précise dans un communiqué SNCF Voyageurs. Les billets s’échelonnent de 10 à 59€, 8€ pour les enfants, gratuit en dessous de quatre ans.