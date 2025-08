Iveco va passer sous pavillon indien

Les activités camions et bus d’Iveco vont être rachetées par le constructeur automobile Tata Motors pour près de 3,8 milliards d’euros, ont annoncé le 31 juillet le groupe italien et la société indienne. L’acquisition exclut l’activité défense d’Iveco (6 %) qui ira à l’italien Leonardo.

» L’offre permettra de réunir deux entreprises aux portefeuilles de produits et aux capacités hautement complémentaires, sans chevauchement significatif de leurs activités industrielles et géographiques, créant ainsi une entité plus forte et plus diversifiée, avec une présence mondiale importante et des ventes de plus de 540 000 unités par an« , indiquent dans un communiqué les deux entreprises. Ce qui représentera un chiffre d’affaires global de 22 milliards d’euros.