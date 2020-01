La SNCF va indemniser intégralement les abonnés TER de la région AURA pour le mois de décembre

« On a obtenu ce matin la réponse positive de Jean-Pierre Farandou à notre demande d’indemnisation intégrale des abonnements TER » s’est félicité en début d’après-midi Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne Rhônalpes (AURA). « Intégrale , et non pas partielle, modulée en fonction de calculs compliqués qui retarderaient les remboursements aux clients et leur imposeraient la double peine », à savoir : ne pas utiliser les trains et payer leur abonnement.

...