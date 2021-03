Dans le Grand Est, la SNCF signe le plus grand programme de rénovation de TER en France

David Valence, Vice-Président délégué à la thématique Mobilités et Infrastructures de transport de la région Grand Est, et Stéphanie Dommange, Directrice régionale TER Grand Est, ont signé au Technicentre Industriel de Bischheim, en présence de Xavier Ouin, Directeur industriel de SNCF Voyageurs et Président de Masteris, le plus grand programme de rénovation et de modernisation de trains TER en France, portant sur 166 rames du parc régional, pour un montant de 583,8 millions d’euros.

...