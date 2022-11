Lancement du Corifer pour piloter la recherche et l’innovation ferroviaires

Le Corifer sera présidé par Carole Desnost, Vice-présidente et membre du directoire SNCF.

Sa création était un des engagements du Contrat stratégique de la Filière ferroviaire (CS2F) signé en juillet 2021, pour encadrer un appel à manifestation d’intérêt (AMI) visant à soutenir des projets de recherche et développement portés pour la filière ferroviaire. Désormais, le Comité d’Orientation de la Recherche et de l’Innovation de la Filière Ferroviaire – en abrégé Corifer – est officiellement lancé, à la suite du Comité de Pilotage Ministériel (CPM) Transports réuni le 14 novembre à Nevers autour de Clément Beaune, ministre chargé des Transports, Roland Lescure, ministre chargé de l’Industrie et de Bruno Bonnell, Secrétaire général pour l’investissement.

...