Lancement d'une concertation pour améliorer l'axe ferroviaire Aix-en-Provence-Briançon

SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions organisent, du 13 avril au 29 mai 2026, une concertation préalable sur le projet Performance Ferroviaire des Alpes du Sud. « Ce projet structurant vise à améliorer la ligne ferroviaire entre Aix-en-Provence et Briançon, un axe essentiel pour les vallées alpines et le val de Durance », indiquent ses promoteurs dans un communiqué. .

Construit il y a plus d’un siècle, l’axe Aix-en-Provence – Briançon, long de 280 km, dessert 15 gares. Le projet consiste notamment à renouveler 120 km de voies, régénérer 85 ouvrages d’art et ouvrages en terre et à réaménager six gares (Meyrargues, Gap, Embrun, Mont -Dauphin -Guillestre, L’Argentière-les-Ecrins, Briançon).

Les Jo d’hiver permettent d’accélérer accélérer la réalisation de ce programme de modernisation qui était programmé sur plus de dix ans et qui sera effectué avant la fin 2029. L’investissement est estimé à 325 millions d’euros pour les travaux d’infrastructures et à 40 millions d’euros pour les gares.