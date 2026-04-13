Risque de balkanisation du réseau, incertitudes sur le financement des infrastructures, manque d’anticipation… Ce sont quelques-unes des critiques formulées par la sénatrice de Paris Marie-Claire Carrère-Gée (Les Républicains) et le sénateur de l’Eure Hervé Maurey (Union centriste) dans un rapport sur les effets sur les finances publiques de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. Tous deux, rapporteurs spéciaux des crédits des transports, ont présenté le 1er avril 2026, devant la commission des finances, leurs premiers constats et recommandations.

S’ils estiment que « la concurrence a des effets positifs indéniables pour augmenter l’offre de transports ferroviaire », ils ajoutent que les pouvoirs publics n’ont pas cherché à anticiper ses effets sur l’organisation, le pilotage, la cohérence ou encore l’efficacité de l’ensemble.

S’agissant des TER, les premiers appels d’offre ont mo