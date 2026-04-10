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lock La loi-cadre amendée soumise au vote des sénateurs mercredi

Publié le 10/04/2026 à 17h51

Après une cinquantaine d’amendements, le projet de loi-cadre sur les transport, adopté en première lecture  par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, continuera son parcours au sénat pour une première lecture mercredi.

« Ces modifications à minima ont été apportées pour un texte qui nourrit davantage de frustrations que de réelles satisfactions tant les besoins sont criants !« , regrette Olivier Jacquin, chef de file du groupe socialiste au Sénat, qui estime que toutes les dispositions financières ou fiscales susceptibles de générer de nouvelles recettes pour le rail ont été rejetées. Il regrette aussi que es sujets du quotidien, comme la voiture ou le vélo, soient grands absents du texte. « Incompréhensible qu

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