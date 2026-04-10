Michel Quidort élu président de la Fnaut

Michel Quidort a été élu aujourd’hui président de la Fnaut. Il succède à François Delétraz, qui avait été évincé lors de l’élection pour la constitution du bureau. Membre de longue date à la Fnaut, Michel Quidort est actuellement président de la Fédération européenne des voyageurs (FEV). Ses dix années de présidence à la FEV s’achèveront le 18 avril 2026, indique la Fnaut dans un communiqué.

Michel Quidort, fin connaisseur du secteur des transports, a notamment créé la cellule de lobbying des transports publics « Euroteam » auprès des institutions européennes à Bruxelles, puis a travaillé pour CGEA Transport, Connex Railways ou encore pour Transdev.

Les mandats des vice-présidents Daniel Grébouval, président de la Fnaut Normandie, Alain Richner, pilote du réseau mobilités urbaines et Alain Roux, référent SERM sont prolongés. Camille Lalande et James Métayer restent trésoriers tandis que Florent Manrique (Grand Est) devient secrétaire général.