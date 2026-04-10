Île-de-France : un premier AGC rénové circule sur la ligne P

Le premier AGC rénové, à l’issue d’une opération « mi-vie », a retrouvé les voies de la ligne P sur la branche Meaux – La Ferté-Milon (en Île-de-France), a annoncé SNCF Voyageurs le 8 avril. Les onze autres rames qui circulent sur cette branche seront tour à tour rénovées d’ici à 2030 dans le cadre du programme Révolution des transports, voulu par la présidente d’Île-de-France Mobilités Valérie Pécresse. Ces AGC ont été acquis entre 2008 et 2010 par IDFM.

« Après environ 20 ans de circulation, à mi-vie, les trains doivent être entièrement révisés et rénovés afin de leur permettre de circuler à nouveau durant 15 à 20 années supplémentaires », explique dans un communiqué la compagnie.

La rénovation des AGC de la P est effectuée par les équipes SNCF Voyageurs Matériel (Ingénierie, maintenance et sa filiale Masteris) au Technicentre industriel Nevers-Languedoc, pour un montant de 55 millions d’euros.