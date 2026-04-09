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lock Les motivations du COI contre la grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse

Publié le 09/04/2026 à 14h46
Toulouse

Le Conseil d’orientation des infrastructures vient de rendre son rapport au ministre des Transports. Les projets ferroviaires du Sud-Ouest ont divisé ses membres.  Ils considèrent qu’une mise à niveau globale du réseau y est indispensable au regard de sa dynamique économique et démographique. Mais le COI estime que des investissements importants de robustesse et de capacité sont « nécessaires et prioritaires » sur le nœud ferroviaire de Bordeaux et les liaisons vers Toulouse et vers le sud de l’Aquitaine et l’Espagne, pour les transports de passagers et de fret.  Le COI recommande, en vue des arbitrages à venir, de définir les principes d’un programme phasé de désaturation du nœud ferroviaire de Bordeaux. Au vu des considérations explicitées plus haut, les avis au sein du Conseil sont néanmoins « divergents » quant à la réalisation des lignes nouvelles à grande vitesse Bordeaux–Toulouse et plus enc

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Par Sylvie Andreau
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Publié le 09/07/2021

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