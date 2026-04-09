Conseil d’Orientation des Infrastructures: avis "divisés" sur la ligne nouvelle du Sud-Ouest et le canal Seine Nord Europe
« A quoi ressemblerait un pays engagé dans plusieurs très grands projets d’infrastructures nouvelles, mais dont le réseau ferroviaire connaîtrait un véritable effondrement ? ». Cette interrogation, posée dans le rapport du conseil d’orientation des infrastructures, donne le ton. Le document, que vient de remettre son président David Valence au ministre des Transports, recommande que la priorité soit accordée « au financement de l’accélération des investissements sur les réseaux existants« . Au terme de réunions, auditions, déplacements et débats, l’analyse de 18 grands projets remet en cause trois d’entre eux qui « divisent » le Conseil d’orientation des infrastructu
L'article complet ( 327 mots) est réservé aux abonnés ou aux détenteurs d’un porte-monnaie électronique, connectez-vous pour y accéder.
*Formule numérique sans engagement à partir d’un 1€ par mois !