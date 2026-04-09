Les vélos menacés de perdre leurs places dans le train
Nouveau coup dur pour les associations vélo. Un décret annule les obligations faites aux régions en terme d’emport de cycles dans
les trains express régionaux. En 2019, la loi d’Orientation des Mobilités (LOM) avait imposé un nombre minimum de six
emplacements pour les vélos non démontés dans les TER neufs et rénovés. Compétentes depuis 2002 dans l’organisation des TER, leurs tarifs, les réservations et l’aménagement des trains, les régions avaient jusqu’ici la
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