Incontournable salon VivaTech

Le salon VivaTech, qui fêtait cette année son dixième anniversaire, a franchi le cap des 200 000 visiteurs selon les organisateurs. Il a réuni plus de 4 500 exposants, dont 61 % venus de l’étranger, et plus de 15 000 start-up qui ont eu l’opportunité de présenter leurs produits, souvent le temps d’une journée pendant le salon.

Zoom sur une quinzaine d’entreprises, dont les solutions techniques ont suscité la curiosité de la rédaction.

Hyflight, un petit dirigeable pour contrôler les réseaux

On s’est habitué à voir des drones surveiller des infrastructures comme les voies ferrées ou les lignes à haute tension. Hyflight remet au goût du jour un nouveau mode : le dirigeable. Le Hyflighter est un ballon de douze mètres de long, deux mètres de diamètre. Gonflé à l’hélium, un gaz non inflammable, il est propulsé par des moteurs électriques, montés sur des gyroscopes et alimentés par une pile à combustible (hydrogène). Il peut embarquer 10 kg de charge (caméras, Lidars et hydrogène) et surveiller plus de 350 km de ligne par jour, grâce à une autonomie de 10 heures, en émettant très peu de CO2. En comparaison, un drone quadricoptère peut analyser 10 à 30 km par jour. Après avoir ausculté 100 km de voies pour SNCF Réseau (profil de voie, caténaires, végétation, etc.), l’année dernière lors d’un test sur la LGV Est, Hyflight se lance dans une nouvelle opération cette année : contrôler plus de 800 km de ligne Paris – Marseille, entre septembre et décembre.

Flying Whales pour les grands volumes

Transporter d’énormes charges comme des pylônes électriques ou des pâles d’éoliennes, dans des lieux dépourvus de routes assez larges pour des convois exceptionnels, c’est l’objectif de Flying Whales. L’entreprise développe depuis 2012, un dirigeable gigantesque (200 m de long et 50 m de diamètre) capable de transporter jusqu’à 60 tonnes de fret : des grumes de bois aux conteneurs, en passant par toutes sortes de structures aux dimensions hors normes.

La soute mesure 96 m de long, 7 m de haut et 8 m de large. Si la pièce est plus grande, un transport sous élingues est toujours possible, à condition que la masse ne dépasse pas les 60 tonnes.

L’entreprise compte aujourd’hui 250 personnes. Elle a financé son développement grâce à des levées de fonds successives. Flying Whales accueille notamment dans son capital l’État français ainsi que d’autres actionnaires historiques dont le gouvernement du Québec via Investissement Québec et la Principauté de Monaco. La société française, qui a lancé sa quatrième levée de fonds en 2025, a annoncé avoir réuni au moins 105 millions.

Le permis de construire de l’usine de Laruscade (Gironde) a été accordé en janvier 2026. Le premier aéronef devrait être construit en 2028 avec un premier vol espéré en 2029.

Wandercraft, un robot pour les charges lourdes

Calvin 40 vient de faire son entrée dans l’usine Renault de Douai. Ce robot humanoïde, capable de porter deux pneus dans ses bras (40 kg) sans tomber en avant, peut aussi déplacer un carton comme il l’a fait sur le stand de La Poste au salon Vivatech.

Il copie les gestes des manutentionnaires qui l’entourent : il se plie au niveau du bassin, tend les bras, etc. Il est encore plus lent que les hommes mais, comme il ne connaît pas les limites des horaires journaliers ni les pauses réglementaires, il se rapproche de la productivité humaine.

Ce robot a été conçu par la société française Wandercraft. Créée en 2012, cette entreprise a d’abord développé un exosquelette, Atalante X, pour aider les personnes en perte d’autonomie, puis Eve, une évolution d’Atalante X intégrant le dos.

Wandercraft a élargi sa gamme à Calvin 40 (développé en 40 jours) un modèle destiné à l’industrie lourde (Renault est entré au capital de l’entreprise), la chimie ou les salles blanches (électronique, santé).

www.wandercraft.eu

En juin 2025, Wandercraft a levé 75 millions d’euros et vise le marché américain avec le robot Eve dont le prix a été fixé à 95 000 dollars.

Weenlo pour gérer la chaîne logistique de façon frugale

L’application Weenlo permet d’organiser la chaîne logistique des transports de marchandises en associant plusieurs modes afin de réduire l’empreinte carbone. L’originalité de Weenlo réside dans l’utilisation de l’IA générative pour améliorer l’interface avec l’utilisateur et mieux comprendre sa demande.

En revanche, les développeurs de Weenlo, ont constaté que l’IA générative n’était pas pertinente pour garantir une réponse optimale avec de multiples contraintes logistiques. Elle a donc fait le choix de son propre modèle de recherches plutôt que de recourir à une IA généraliste trop étendue. Par exemple, une optimisation lourde sur la plateforme d’un réseau national, représentant environ quatre heures de calculs, émet 60 g de CO2. Pour la même tâche, un modèle de langage traditionnel émettrait deux à huit fois plus de CO2 pour un résultat non g