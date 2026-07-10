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lock Vélo et transport public Une nouvelle approche de l'intermodalité

L’Occitanie propose un service d’intermodalité Vélo + Train depuis l’automne 2025. © Leo Arcangeli / Région Occitanie L’Occitanie propose un service d’intermodalité Vélo + Train depuis l’automne 2025.
Retrouvez tous nos dossiers et analyses sur les transports et les mobilités
SOMMAIRE
  1. Vélo et transport public Une nouvelle approche de l’intermodalité
  2. « La montée en puissance des cyclistes dans l'espace public oblige les collectivités à penser la mobilité de façon globale »
  3. Le plan vélo sacrifié du budget 2026
  4. Dix idées à développer pour favoriser l'intermodalité
  5. Les régions prennent la main sur les services train-vélo

Jouer sur la complémentarité entre les modes est essentiel pour rendre les transports publics plus attractifs. Les élus l’ont compris en intégrant ce concept dans leur politique. Mais avec la montée en puissance des deux-roues dans l’espace public, la question de la coexistence pacifique entre les modes se pose.

Comment renforcer la complémentarité des transports pour faciliter les déplacements ? Cette question, cruciale pour l’attractivité des transports publics, est de plus en plus prise en compte par les collectivités et les opérateurs. Les dessertes mises en place intègrent désormais davantage dans les plans de transport les modes doux, vélo et marche. Et de nouveaux pôles d’échanges intermodaux se développent. La multiplication des projets de ser

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Marie-Hélène Poingt
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