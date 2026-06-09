Le salon MOBCO lance sa nouvelle formule à Paris

Les rencontres nationales du transport public (RNTP) et European Mobility Expo (EuMo Expo) se sont rassemblées sous une même bannière : Mobco. Le salon nouvelle formule se tient du 9 au 11 juin, Porte de Versailles à Paris. C’est l’occasion pour les nouveaux élus municipaux de découvrir l’écosystème et de rencontrer les professionnels.

C’est l’heure du renouveau pour le salon européen du transport public : rebaptisé Mobco, il se tient du 9 au 11 juin à Paris Expo Porte de Versailles. 250 exposants et plus de 10 000 visiteurs professionnels sont attendus au cours de ce rendez-vous qui se réunit une année à Paris et l’année suivante (les années impaires) dans une autre ville du pays.

Parmi les évolutions les plus notables derrière ce changement de bannière, on remarquera l’accent mis sur les innovations et une programmation renouvelée qui donne la part belle aux grands enjeux de la mobilité, liés notamment à l’intelligence artificielle et à la mobilité militaire, actualité oblige.

Citons aussi des conférences sur la résilience des infrastructures, sur les conséquences du vieillissement de la population ou sur la nécessité, dans une démocratie, de penser l’inclusion sociale. Une grosse séquence sur l’ouverture à la concurrence est prévue dès le premier jour du salon.