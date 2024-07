Le prochain congrès UIC sur la grande vitesse ferroviaire se tiendra à Pékin

L’Union internationale des chemins de fer (UIC) et les chemins de fer chinois (China Railway, CR) ont annoncé conjointement que la douzième édition du Congrès mondial de l’UIC sur la grande vitesse ferroviaire se déroulerait du 8 au 11 juillet 2025 à Pékin, sur deux sites : le China National Convention Center (CNCC) et le National Railway Test Center (NRTC). Ce congrès est organisé conjointement par l’UIC et le CR, « en coopération avec toutes les parties prenantes de la grande vitesse ferroviaire à travers le monde ».

Ce congrès revient donc à Pékin, 15 ans après y avoir été organisé pour la première fois… et cinq ans après la date initialement prévue pour l’édition 2020, repoussée à 2022 et finalement reportée à 2023 pour se tenir au Maroc, à Marrakech.

Le thème de l’édition 2025 est intitulé : « Le train à grande vitesse : innovation et développement pour une vie meilleure », soulignant ainsi que « le train à grande vitesse, en Chine et dans le monde entier, est passé de l’exception à la norme ».