Le Conseil d’Etat invalide certaines modalités du décret sur le transfert des cheminots vers une autre entreprise

Le Conseil d’État a invalidé certaines dispositions du décret sur les modalités de transfert des cheminots d’une entreprise à l’autre, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire intérieur de voyageurs, a appris le 3 mars l’AFP. La CFDT-Cheminots, quatrième syndicat de la SNCF, “a engagé un contentieux devant le Conseil d’État qui (lui) a donné raison de façon extrêmement claire“, a estimé Sébastien Mariani, son secrétaire général adjoint, interrogé par l’AFP. Ainsi, les paragraphes “1 et 2 de l’article 5 du décret numéro 2018-1242 du 26 décembre 2018 sont annulés en tant qu’ils ne mentionnent pas l’allocation familiale supplémentaire parmi les éléments de rémunération“, selon la décision du Conseil d’État en date du 28 février. Cette allocation constitue “non une prestation sociale mais un élément de la rémunération du salarié de caractère non exceptionnel“, a estimé le Conseil d’État.

Le décret prévoit pour les salariés transférés dans une autre entreprise “le maintien du niveau de leur rémunération nette de cotisations salariales“, et liste les éléments fixes et variables de cette rémunération, à la fois pour les salariés de la SNCF sous statut de cheminot et pour les autres salariés. L’allocation familiale supplémentaire, propre à la SNCF, n’est soumise ni aux impôts ni aux cotisations sociales et porte sur “des montants qui peuvent être significatifs“, explique Sébastien Mariani. Selon lui, elle représente entre 3% et 5% de la rémunération nette pour un agent ayant deux enfants (63 euros à 128 euros net par mois) et entre 7% à 12% de la rémunération nette pour un agent ayant trois enfants (250 euros à 323 euros par mois).

La CFDT-Cheminots demande désormais au gouvernement de “revoir sa copie avant l’automne“, date de la mise en place de la “procédure pour les transferts qui pourront intervenir en 2022 pour les trains Intercités”.