Le courant passe entre Provins et Paris

Depuis le 29 août, les AGC Bibi (bimode-bicourant) de la ligne P du Transilien qui assurent la relation Paris – Provins ne circulent plus qu’en mode électrique. Avec la mise sous tension, début juillet, de l’électrification 25 kV 50 Hz entre Gretz-Armainvilliers et Nogent-sur-Seine sur l’axe Paris – Troyes, emprunté par la ligne P jusqu’à Longueville, ainsi que de l’antenne entre cette dernière gare et Provins, plus besoin de recourir à la traction diesel sur la section auparavant non-électrifiée du parcours.

Cette nouvelle électrification met presque fin à la traction diesel sur le réseau Transilien, dont la dernière desserte empruntant des voies dépourvues de caténaire est celle entre Meaux et La Ferté-Milon, toujours sur la ligne P (qui, plus qu’une seule ligne, correspond en fait au réseau de dessertes banlieues avec la gare de Paris-Est).

Dans un deuxième temps, à la fin de l’année, les AGC Bibi actuellement en service sur la relation Paris – Provins de la ligne P doivent être remplacés par des automotrices électriques Francilien. Si ce remplacement permet d’unifier le matériel roulant sur la partie sud de la ligne P, il n’est pas forcément bien vu des usagers qui regrettent l’absence de toilettes dans les futures rames. La réponse d’IDFM et de Transilien SNCF est que le choix a été fait de développer le nombre de toilettes en gare, « à Provins, Longueville, Mormant et Paris-Est ».