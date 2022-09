Christophe Fanichet « réfute » le chiffre de 1200 conducteurs manquants à la SNCF, mais reconnaît « une tension qui obère le plan de transport »

La SNCF a réalisé un bel été en transportant 23 millions de personnes sur son marché domestique, soit 10 % de plus qu’en 2019, souligne, dans une interview accordée à Ville, Rail & Transports, Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs. Alors que des pénuries de main-d’œuvre se font de plus en plus sentir dans de multiples secteurs, le dirigeant fait du recrutement une de ses priorités.

Ville, Rail & Transports : La SNCF parle d’un été record. Quel est le bilan chiffré ?

...