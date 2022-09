La compagnie ferroviaire transmanche a annoncé qu’elle allait arrêter, à partir de l’été prochain, de desservir la liaison Londres – Disneyland Paris. L’entreprise a indiqué le 30 août à l’AFP avoir « pris la décision de ne plus assurer la liaison directe entre Londres et Marne-la-Vallée à l’été 2023 », mais aucune décision n’a été prise pour l’année suivante. « Nous réexaminerons nos options pour 2024 dans le courant de l’année prochaine », ajoute Eurostar.

En cause, les effets de la pandémie et du Brexit. La compagnie, qui « continue à se remettre financièrement de la pandémie », précise vouloir se « concentrer » sur ses « trajets principaux ». Elle rappelle que les passagers peuvent toujours se rendre au célèbre parc d’attractions via ses trains allant à Paris ou à Lille depuis la capitale britannique.