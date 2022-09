Un nouveau CEO pour Stadler

Le conseil d’administration du groupe Stadler a nommé Markus Bernsteiner nouveau directeur général (CEO) à compter du 1er janvier prochain. Il remplacera alors Peter Spuhler, qui retrouvera le poste de président du conseil d’administration qu’il occupait jusqu’en 2020.

Markus Bernsteiner (55 ans) est actuellement directeur général adjoint du groupe Stadler et vice-président exécutif de la division Suisse. Il travaille depuis 1999 chez Stadler, où il a été successivement responsable de l’usine à Bussnang, puis des usines d’Altenrhein et de St. Margrethen, avant de prendre en 2018 la tête de l’usine de Berlin à titre intérimaire. En 2014, il était responsable de la création de la division Composants, au sein de laquelle toutes les usines assurant les fournitures en interne ont été intégrées sous la même direction. Avant sa carrière chez Stadler, Markus Bernsteiner a travaillé pour les entreprises suisses Bühler et Benninger. Mécanicien puis technicien d’exploitation, il a suivi une formation continue en administration des affaires, avant d’obtenir un Executive MBA à l’Université de Saint-Gall (HSG).

