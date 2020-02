Les premières mesures de la SNCF pour faire face au coronavirus

La SNCF a décidé de fournir des masques à ses personnels de bord sur les liaisons vers l’Italie du Nord ou en correspondance et des flacons de gel désinfectant, pour faire face au risque d’épidémie lié au coronavirus. La compagnie ferroviaire a également suspendu les voyages professionnels vers un certain nombre de pays et régions à risque. “La SNCF, jusqu’ici en veille, renforce actuellement son dispositif de précaution et de protection (…) pour préserver la santé de ses salariés et de ses clients“, a-t-elle indiqué le 27 février sur son canal d’informations internes. “Les agents de la Sûreté ferroviaire vont également en disposer“, a-t-elle précisé. La SNCF affirme également se tenir “prête, dans le cadre de son plan de continuité d’activité, à mettre en oeuvre, à la demande des autorités publiques, toute nouvelle mesure permettant de lutter contre la dissémination du virus et de préserver la santé de ses salariés et ses clients“. De son côté, Thello, filiale de la compagnie italienne Trenitalia qui assure des trains de nuit Paris-Milan-Venise et des trains de jours Marseille-Nice-Gênes-Milan, fournit aussi des masques et des gants jetables à ses personnels et assure sur son site internet mettre du gel antibactérien à la disposition des passagers.