Le réaménagement de la gare du Nord à Paris est lancé. Après l’abandon d’un premier projet très contesté (StatioNord) jugé trop coûteux, trop long et donnant trop de place aux commerces, une deuxième version avait été présentée aux élus par la SNCF en mars 2022. Moins ambitieux, ce nouveau projet dénommé Horizon 2024 vise à adapter la gare à l’accueil des voyageurs en leur offrant un environnement plus confortable et moderne d’ici deux ans, au moment se tiendront la coupe du Monde de Rugby en 2023, puis les Jeux Olympiques de Paris en 2024.

...