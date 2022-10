L’Etat et les régions se mettent d’accord sur un forfait à 49 euros pour voyager en Allemagne

Après des mois de controverses, le ministre libéral des Transports, Volker Wissing, et les ministres des Transports des régions (Länder) se sont mis d’accord pour proposer « rapidement » un ticket forfaitaire à 49 euros valable dans tous les transports en commun d’Allemagne, y compris dans les TER. Il fait suite au « ticket à 9 euros » proposé avec succès cet été (52 millions de billets vendus en 3 mois) dans le cadre du programme de « lutte contre la vie chère ».

L’Etat et les régions doivent maintenant boucler la question du financement. Berlin propose de participer à hauteur de 1,5 milliard par an pour compenser le manque à gagner des entreprises de transports. « Les régions sont prêtes à cofinancer », a ajouté Maike Schaefer, la présidente de la « Conférence des ministres régionaux des transports », sans préciser de montant et en réclamant à l’Etat d’investir davantage dans les infrastructures : « Ce pass à 49 euros est inutile à ceux qui n’ont pas de lignes bus ou de trains près de chez eux », a-t-elle ajouté.

Christophe Bourdoiseau