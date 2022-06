Le TGV en visite en République tchèque pour la promotion de la grande vitesse

L’image a fait sensation auprès des passionnés des trains : l’arrivée à la gare centrale de Prague (Praha hlavní nádraží), le 6 juin, de la rame TGV Sud-Est 16, âgée de 42 ans et qui a établi le 26 février 1981 un record du monde de vitesse sur rail en circulant à 380 km/h sur la ligne à grande vitesse Paris – Lyon. Le train à grande vitesse de la SNCF a ensuite fait étape à Brno Expo en marge des Rail Business Days les 7, 8 et 9 juin, puis à Jihlava le 10 juin et à Ústí nad Labem le 11 juin.

