L’Elizabeth Line est en service

Au petit matin du 24 mai, malgré la pluie, les premiers voyageurs de l’Elizabeth Line faisaient déjà la queue par centaines devant les portes des nouvelles gares du « RER de Londres », également connu sous son nom de projet Crossrail. Usagers et passionnés ont été accueillis à Paddington par Sadiq Khan, maire de Londres, et Andy Byford, commissaire de l’autorité organisatrice Transport for London (TfL), alors qu’à l’autre terminus de la section enfin ouverte au public, c’était Andy Lord, directeur de l’exploitation de TfL qui était présent pour le départ du tout premier train, à 6 h 30. Trois minutes plus tard, le premier départ était donné de Paddington… et le maire de Londres a pu pousser un « ouf » de soulagement. Car la mise en service de la nouvelle ligne, inaugurée il y a une semaine par la reine qui lui a donné son nom, a été riche en rebondissements. Et ce nouvel épisode n’est pas le dernier, puisqu’il reste à interconnecter, d’ici un an, les trois sections désormais en service de l’Elizabeth Line, de part et d’autre des gares de Paddington et de Liverpool Street…