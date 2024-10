Les lauréats 2024 des Grands Prix de la région Capitale

Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris ont marqué d’une empreinte durable les transports publics. On le voit dans cette 12e édition des Grands Prix de la Région Capitale : de nombreuses initiatives ont été lancées, étendues ou accélérées à l’occasion des Jeux. Toutes celles que nous primons cette année sont destinées à durer. Elles démontrent aussi le bel engagement des transports publics dans la réussite de cet événement, et font la part belle à l’accueil, à la performance et à l’inclusion.



Découvrez les gagnants des Grands prix de la région Capitale 2024 :

Pass Intermodalité : La ligne 14 relie Orly à Paris Etaient aussi en lice : Le réaménagement de la gare du Nord, à Paris

Les promesses de la nouvelle gare Saint-Denis Pleyel

L’emport du vélo sur autocar dans le Vexin. Pass modernisation : La gare de Saint-Denis fait peau neuve Etaient aussi en lice : La gare de saint-Quentin-en-Yvelines – Montigny-le-Bretonneux désormais accessible

La modernisation du centre de commandement du RER A

Le chantier majeur de remplacement d’aiguillages en gare du Nord. Pass Périurbain : Des bus de soirée dans le Val d’Oise et en Seine-et-Marne Etaient aussi en lice : L’Essonne s’associe à BlaBlaCar pour renforcer le covoiturage



Le T12 entre Massy et Evry

La ligne 11 du métro RATP double de longueur pour mieux desservir la Seine-Saint-Denis

La ligne de car express Bréval-La Défense Pass Innovation : L’IA au service de la maintenance prédictive du réseau ferroviaire Etaient aussi en lice : Les bus, instruments de la biodiversité sur le territoire du Grand Versailles

Un troisième quai de métro porte d’Auteuil

La ligne 4 du métro RATP entièrement automatique

L’information sur l’affluence déployée sur le RER grâce à l’IA. Pass Gestion de projet : La préparation coordonnée des JO Etaient aussi en lice : Eole entre progressivement en service

Qommute pour diffuser la même information aux voyageurs

La prise en charge de la gare Saint-Denis Pleyel par Keolis. Pass Aménagement urbain : L’aménagement autour du canal Saint-Martin et la vélorue quai de Valmy Etaient aussi en lice : Un nouveau quartier dans le 12e arrondissement de Paris

Les ateliers Vaugirard de la RATP prennent forme

Un gouvernail à Marne-La-Vallée

La requalification urbaine suite à l’arrivée du T3b à l’ouest de Paris. Pass Smart City : Le crowd monitoring pour piloter les flux en temps réel Etaient aussi en lice : Keobot, l’agent conversationnel

Baludik en Vallée de Montmorency et à Saint-Germain Boucle de Seine

MyMobilité centralise les demandes de transport pour personnes à mobilité réduite

Les traducteurs intelligents développés par la RATP et la SNCF. Pass Logistique urbaine : Ayopa distribue en vélo les produits frais du marché de Rungis Etaient aussi en lice : Heppner se met à la cyclo-logistique

Trusk a réorganisé ses livraisons dans Paris pendant les JO

La « TACTIC » pour transformer la logistique urbaine dans la métropole du Grand Paris

Lire le dossier complet avec le détail de toutes les candidatures : ici