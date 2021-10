Les Pays de la Loire vont lancer fin octobre le premier appel d’offres sur leur réseau TER

Une région de plus ! Pour sa session des 21 et 22 octobre, le Conseil régional des Pays de la Loire a voté le lancement de son premier appel d’offres pour la mise en concurrence de ses TER Aléop, qui porte sur un tiers du réseau. Dès la fin du mois, la région publiera l’avis d’appel public à la concurrence concernant le premier lot (« Tram Train » et « Sud Loire »), le choix de l’opérateur devant intervenir au second semestre 2023 pour une mise en service en décembre 2024.

