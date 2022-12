Les syndicats ont une semaine pour se prononcer sur les propositions de la SNCF vis-à-vis des contrôleurs

Après une longue journée de discussions aujourd’hui avec la direction de la SNCF, les organisations syndicales ont une semaine pour se prononcer sur les propositions de l’entreprise vis-à-vis des contrôleurs. Après consultation de leurs adhérents. « Cette nouvelle journée de rencontre a été très constructive, et les échanges ont été positifs et de bon niveau. Elle fait suite à plusieurs semaines de négociations avec les organisations syndicales et a permis de préciser les différentes mesures proposées par la direction. Et d’apporter des propositions complémentaires« , indique la SNCF. Propositions pour certaines reprises dans le cadre des NAO (négociations obligatoires annuelles) qui concernent l’ensemble du groupe SNCF et qui se sont tenues hier avec les quatre organisations syndicales représentatives de la SNCF. Elles doivent aussi être validées -ou pas- dans les prochains jours, après consultation de la base.

