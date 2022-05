Les trains de Railcoop seront rénovés aux ateliers ACC M de Clermont-Ferrand

Railcoop a annoncé le 11 mai avoir choisi, après appel d’offres, les ateliers ACC M , installés à Clermont-Ferrand, pour assurer la rénovation du matériel roulant destiné à la liaison Bordeaux – Lyon.

La coopérative a en effet acquis, en avril 2021, neuf rames X72500 auprès de SNCF Voyageurs. Elles étaient jusque-là exploitées par la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans un premier temps, il s’agit de « faire auditer deux rames X72500 en profondeur, une bicaisse et une tricaisse, dans un souci d’optimisation technico-économique du cahier des charges en vue de la rénovation mi-vie des rames », explique Railcoop dans un communiqué. Cet audit permettra d’affiner le cahier des charges de la rénovation, d’optimiser le calendrier de rénovation et «ainsi de progresser vers le bouclage du tour de table financier, préalable au lancement de la première ligne voyageurs Bordeaux – Lyon», poursuit la coopérative, en rappelant que les ateliers « ACC M ont récemment exprimé leur volonté d’entrer au capital social de Railcoop et rejoindront donc le collège des sociétaires « partenaires techniques et financiers » de la coopérative. Ce partenariat permettra notamment d’envisager des projets de plus long terme, notamment autour de la remotorisation des X72500« .

