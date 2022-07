Les travaux de l’interconnexion TGV sud commencent à l’ouest

C’était un véritable serpent de mer depuis plus de 20 ans : l’aménagement de la ligne Massy-Valenton, partagée en RER C et TGV inter-secteurs, La partie Est (Orly- Villeneuve-le-Roi) a toutefois déjà été mise en service en 2021, mais cela ne s’est pas fait sans mal (3 ans d’arrêt du chantier après l’incendie des Ardoines)

La partie ouest faisait l’objet d’une forte opposition de certains riverains et de la municipalité d’Antony. La suppression du passage à niveau de Fontaine-Michalon a été financée et les travaux se sont achevés récemment.

Restaient donc les travaux ferroviaires proprement dits, notamment pour supprimer la voie unique à la sortie de Massy TGV.

SNCF Réseau ayant bouclé le financement de la première phase du chantier, la phase préparatoire aux travaux de la ligne Massy-Valenton ouest a pu commencer le 6 juin. Les travaux doivent permettre de fluidifier l’insertion des TGV Province-Province – contournant Paris – sur les voies du RER C.

