Les wagons isolés suivis à la trace

Mieux connaître les flux des wagons isolés et savoir où se situent les zones de retards. C’était l’objectif d’un projet mené pendant trois mois, par Fret SNCF et la société Everysens pour Arkema, un groupe chimique français. Fret SNCF expédie près de 4 000 wagons isolés chaque année, tandis qu’Everysens s’appuie sur les balises GPS qui équipent l’intégralité de la flotte de wagons, pour fournir l’heure d’arrivée estimée (ETA). Cependant, la visibilité sur la date et l’heure d’arrivée restent limitées.

A l’initiative d’Arkema, Everysens et Fret SNCF ont rapproché leurs données afin d’identifier les axes d’optimisation des flux ferroviaires. En croisant les points GPS des wagons avec les zones d’intérêt traversées (gares, hubs, ateliers, etc.), l’opération a permis de mesurer le temps de trajet réel des wagons et d’identifier les zones d’immobilisation. Everysens assure réfléchir à une industrialisation de ce projet « sur tous les flux Arkema ».