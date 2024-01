L’Etat, autorité organisatrice des Intercités, pointe la SNCF après le retard du Paris-Clermont

L’Etat, autorité organisatrice des Intercités, veut rappeler à l’ordre la SNCF. Christophe Béchu a ainsi annoncé le 23 janvier avoir convoqué le PDG du groupe SNCF, suite à la panne subie par un train quatre jours auparavant, reliant Paris à Clermont et bloquant toute une nuit, par grand froid, 700 voyageurs. Le ministre de la Transition écologique a demandé à Jean-Pierre Farandou de lui présenter le 26 janvier « un plan de mesures concrètes et immédiates » pour cette ligne régulièrement touchée par des incidents. Il devrait partager dans les quinze jours les propositions de la SNCF avec « les élus et les acteurs du terrain« .

