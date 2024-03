Levée de bouclier contre la directive sur les méga-camions

Alors que le Parlement européen se prépare à voter une révision de la directive sur les poids et dimensions des camions en Europe, les opérateurs de fret ferroviaire s’inquiètent. « La directive propose d’augmenter les limites actuelles, en permettant le passage pour les flux transfrontaliers des camions de 40 à 44 tonnes, et en autorisant les megatrucks à passer les frontières, des mastodontes de plus de 25 mètres de long et pesant jusqu’à 60 tonnes, interdits même aux États-Unis », souligne l’Alliance 4 F. L’association, qui représente les acteurs du du fret ferroviaire français, appelle les parlementaires européens à rejeter ce projet.

