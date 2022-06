L’Occitanie veut renouveler l’opération réussie du TER à 1 euro lancée l’année dernière. La Région va ainsi mettre en vente 1 million billets à 1 € valable sur TER liO, tous les samedis et dimanches de juin et septembre pour tous les voyageurs, et tous les jours entre le 17 juillet et le 15 août inclus pour les jeunes de moins de 26 ans, a annoncé le 9 juin Jean-Luc Gibelin, le vice-président chargé des mobilités.

L’année dernière, la Région avait vendu 356 000 billets à 1 € sur l’ensemble des weekend entre juin et septembre 2021, et 408 000 billets à 1 € pour les jeunes du 14 juillet au 15 août. Ce qui a permis de faire croître la fréquentation des trains liO de 8 % pendant l’été 2021 comparé à la même période de l’année précédente et de 20 % par rapport à celle de 2019.

...