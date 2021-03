Marché du RER B. Catherine Guillouard regrette l’absence d’engagement d’Alstom

Interrogée à propos du marché du RER B attribué en début d’année à CAF et Bombardier, Catherine Guillouard a rappelé ce matin lors d’une intervention devant l’Association des journalistes des transports et des mobilités (AJTM) que deux réunions avec les constructeurs (CAF et Alstom, le repreneur de Bomlbardier) avaient eu lieu le 10 février et le 4 mars dernier, pour “lever les réserves sur les conditions d’exécution du contrat”. La PDG de la RATP a précisé : “Nous avons regardé les points techniques. Mais nous regrettons l’absence d’engagement d’Alstom”.

...