Marie-Ange Debon va rempiler pour deux ans aux commandes de l’UTP

La présidence de l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP) est censée être tournante. Tous les deux ans, un nouveau dirigeant ou une nouvelle dirigeante d’un opérateur de transport de voyageurs est élu(e) pour représenter la profession. En 2021, Marie-Ange Debon, la présidente du directoire de Keolis, avait succédé au patron de Transdev (filiale de la Caisse des Dépôts), Thierry Mallet. Catherine Guillouard, alors à la tête de la RATP, avait alors préféré passer son tour pour se concentrer sur la réorganisation du groupe et de la Régie. Rebelote en 2023 : Jean Castex, le nouveau dirigeant de la RATP, décline également la fonction de représentant de la profession, notamment auprès des pouvoirs publics. Marie-Ange Debon va donc voir son mandat renouvelé jusqu’en 2025 à la tête du syndicat patronal des transports publics et ferroviaires.