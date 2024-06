Midnight Trains jette l’éponge

Un mois après l’arrêt (officiel) du projet Railcoop, c’est au tour de Midnight Trains d’annoncer qu’il renonce à lancer son projet de trains-hôtels.

Dans un long message Jean-Baptiste Bonaventure, l’un des fondateurs de la société, explique qu’il n’a pas été possible de financer un projet industriel « à grande échelle ayant pour objectif de protéger l’environnement ». Reconnaissant leurs propres erreurs, justifiées par le fait qu’ils voulaient se comporter en « bons pères de famille », les promoteurs du projet auraient « dû se rendre compte très rapidement », écrit-il, « que le ferroviaire n’est pas prêt à s’ouvrir à de nouveaux entrants privés ». Et d’estimer que « l’argent et l’énergie des pouvoirs publics sont concentrés sur les énergies et donc dans notre cas sur l’avion propre plus que sur des usages ou l’amélioration de ce qui existe« .