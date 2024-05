Info VRT. Concurrence en Ile-de-France : les trams trains T12 et T13 seront exploités par la RATP

Selon nos informations, le groupe RATP est pressenti pour remporter l’exploitation des trams trains T12 et T13 à partir de l’année prochaine. Ile-de-France Mobilités (IDFM) poursuit ainsi le processus d’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire en banlieue parisienne et ouvre à la concurrence ces deux lignes (lot n° 2), après avoir attribué à l’automne dernier le lot n°1 (trams-trains T4, T11 et de la branche Esbly-Crécy de la ligne P) à SNCF Voyageurs et Keolis.

Le tram train T13 (Saint-Germain-en-Laye – Saint Cyr l’Ecole), mis en service en juillet 2022, est actuellement exploité par Transkeo (réunissant Keolis et Transilien) tandis que le tram train T12 (Massy – Evry-Courcouronnes), lancé en décembre dernier, est géré par Keolis qui ne restera donc pas longtemps aux commandes.

La filiale de transport public de la SNCF gagne toutefois un autre beau contrat : elle est pressentie pour remporter le contrat de la ligne 18 (Orly-Versailles) du Grand Paris Express comme l’a révélé le 29 mai le média L’informé. Information qui nous a également été confirmée.

Ce gain fera de Keolis le grand gagnant du futur métro automatique de Paris, puisque le groupe également remporté les contrats des lignes 16 (Saint-Denis-Pleyel – Clichy-Montfermeil) et 17 (Saint-Denis-Pleyel – Le Bourget), tandis que RATP Dev se voyait attribuer la ligne 15 Sud (Pont-de-Sèvres – Noisy-Champs) dans le cadre d’un groupement avec Alstom et ComfortDelGro.

Marie-Hélène Poingt